Вышел трейлер мультфильма «Дикий робот»

Universal Pictures опубликовал трейлер мультфильма «Дикий робот», по сюжету которого робот-помощник по имени Роз попадает на необитаемый остров в результате кораблекрушения. Постепенно ей удается подружиться с местными животными и и обрести новый смысл своего существования.

«Иногда, чтобы выжить, мы должны стать чем-то большим, чем были запрограммированы», — говорится в трейлере анимационного проекта.

Роли в мультфильме озвучили Лупита Нионго (робот Роз), Педро Паскаль (лис Финк), Кэтрин О'Хара (опоссум Пинктейл), Билл Найи (гусь Лонгнек), Кит Коннор (гусенок Брайтбилл) и Стефани Сюй (робот Вонтра).

Премьера «Дикого робота» пройдет 20 сентября.