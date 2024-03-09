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Дикий робот 2024: дата выхода, сюжет, кто озвучил, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

9 марта, 13:30

1 мин.

Вышел трейлер мультфильма «Дикий робот»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Дикий робот».
Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»
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Universal Pictures опубликовал трейлер мультфильма «Дикий робот», по сюжету которого робот-помощник по имени Роз попадает на необитаемый остров в результате кораблекрушения. Постепенно ей удается подружиться с местными животными и и обрести новый смысл своего существования.

«Иногда, чтобы выжить, мы должны стать чем-то большим, чем были запрограммированы», — говорится в трейлере анимационного проекта.

Роли в мультфильме озвучили Лупита Нионго (робот Роз), Педро Паскаль (лис Финк), Кэтрин О'Хара (опоссум Пинктейл), Билл Найи (гусь Лонгнек), Кит Коннор (гусенок Брайтбилл) и Стефани Сюй (робот Вонтра).

Премьера «Дикого робота» пройдет 20 сентября.

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