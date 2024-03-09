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Золотая малина 2024: победители премии, худшие фильмы года
Фильмы и сериалы

9 марта, 23:10

1 мин.

Стали известны победители премии «Золотая малина»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед».
Фото Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»
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Сегодня, 9 марта состоялась 44-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина», которую присуждают за сомнительные заслуги в области кинематографа.

Безусловным «фаворитом» стала картина «Винни-Пух: Кровь и мед», режиссером которой выступил Рис Фрейк-Уотерфилд («Елка-убийца»). Безжалостный инди-слэшер рассказывает про одичавших Винни и Пятачка, которые ведут охоту на взрослого Кристофера Робина.

Также в двух номинациях «Золотой малины» победила Меган Фокс. Актриса получила статуэтки за фильмы «Джонни и Клайд» и «Неудержимые 4».

Список победителей премии «Золотая малина»

Худший фильм

«Винни-Пух: Кровь и мед»

Худший режиссер

Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»)

Худший актер

Джон Войт («Неотложка»)

Худшая актриса

Меган Фокс («Джонни и Клайд»)

Худший актер второго плана

Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»)

Худшая актриса второго плана

Меган Фокс («Неудержимые 4»)

Худший сценарий

«Винни-Пух: Кровь и мед»

Худший ремейк, сиквел или рип-офф

«Винни-Пух: Кровь и мед»

Худшее экранное комбо

Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мед»)

Приз за очищенную репутацию

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