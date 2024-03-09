Стали известны победители премии «Золотая малина»

9 марта, 23:10
Сегодня, 9 марта состоялась 44-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина», которую присуждают за сомнительные заслуги в области кинематографа.
Безусловным «фаворитом» стала картина «Винни-Пух: Кровь и мед», режиссером которой выступил Рис Фрейк-Уотерфилд («Елка-убийца»). Безжалостный инди-слэшер рассказывает про одичавших Винни и Пятачка, которые ведут охоту на взрослого Кристофера Робина.
Также в двух номинациях «Золотой малины» победила Меган Фокс. Актриса получила статуэтки за фильмы «Джонни и Клайд» и «Неудержимые 4».
«Винни-Пух: Кровь и мед»
Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»)
Джон Войт («Неотложка»)
Меган Фокс («Джонни и Клайд»)
Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»)
Меган Фокс («Неудержимые 4»)
«Винни-Пух: Кровь и мед»
«Винни-Пух: Кровь и мед»
Пух и Пятачок («Винни-Пух: Кровь и мед»)
Фрэн Дрешер, глава Гильдии актеров США