Комедия «Дождь из мужчин» выйдет в российский прокат 11 апреля

11 апреля в российских кинотеатрах выйдет комедия «Дождь из мужчин», режиссером которой выступила Каролин Виньяль («Ослик, любовник и я»).

По сюжету жизнь главной героини Ирис, на первый взгляд, кажется идеальной, но это не так. Устав от разочарований в семейной жизни, она устанавливает мобильное приложение для знакомств, чтобы завести любовника.

В картине снялись Лор Калами, Венсан Эльбаз, Сюзанн Де Бэк, Сильвен Катан, Лоран Пуатрено, Исмаэль Си Саване, Николя Годар, Александр Стайгер, Зоэ Ришар и Дафна Крепье.

Российская премьера фильма «Дождь из мужчин» пройдет 11 апреля.