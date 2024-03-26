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Дождь из мужчин фильм 2024: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

26 марта, 22:00

1 мин.

Комедия «Дождь из мужчин» выйдет в российский прокат 11 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дождь из мужчин».
Фото Кадр из фильма «Дождь из мужчин»
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11 апреля в российских кинотеатрах выйдет комедия «Дождь из мужчин», режиссером которой выступила Каролин Виньяль («Ослик, любовник и я»).

По сюжету жизнь главной героини Ирис, на первый взгляд, кажется идеальной, но это не так. Устав от разочарований в семейной жизни, она устанавливает мобильное приложение для знакомств, чтобы завести любовника.

В картине снялись Лор Калами, Венсан Эльбаз, Сюзанн Де Бэк, Сильвен Катан, Лоран Пуатрено, Исмаэль Си Саване, Николя Годар, Александр Стайгер, Зоэ Ришар и Дафна Крепье.

Российская премьера фильма «Дождь из мужчин» пройдет 11 апреля.

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