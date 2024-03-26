Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в Голливуде

В интервью The Amanpour Hour, рассуждая о гендерном неравенстве в Голливуде, актриса Оливия Колман, известная по роли королевы в сериале «Корона», предположила, что, будь она мужчиной, ее гонорары были бы куда выше.

«Я прекрасно понимаю, что если бы я была Оливером Колманом, то бы зарабатывала намного больше, чем сейчас», — отметила она.

Колман объяснила, что актерам-мужчинам платят больше, потому что считается, что они больше привлекают аудиторию. Но по мнению актрисы, это не так: «Подобный аргумент до сих пор работает как причина не платить актрисам столько, сколько их коллегам-мужчинам».

Тем не менее у актрисы в арсенале большое количество наград — она лауреат премий «Оскар», «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус». Последними громкими проектами с ее участием стали «Вонка» и «Злобные маленькие письма».