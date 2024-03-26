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Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в Голливуде
Фильмы и сериалы

26 марта, 22:30

1 мин.

Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в Голливуде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Корона».
Фото Кадр из сериала «Корона»
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В интервью The Amanpour Hour, рассуждая о гендерном неравенстве в Голливуде, актриса Оливия Колман, известная по роли королевы в сериале «Корона», предположила, что, будь она мужчиной, ее гонорары были бы куда выше.
«Я прекрасно понимаю, что если бы я была Оливером Колманом, то бы зарабатывала намного больше, чем сейчас», — отметила она.

Колман объяснила, что актерам-мужчинам платят больше, потому что считается, что они больше привлекают аудиторию. Но по мнению актрисы, это не так: «Подобный аргумент до сих пор работает как причина не платить актрисам столько, сколько их коллегам-мужчинам».
Тем не менее у актрисы в арсенале большое количество наград — она лауреат премий «Оскар», «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус». Последними громкими проектами с ее участием стали «Вонка» и «Злобные маленькие письма».

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