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Дюна Пророчество сериал: дата выхода и трейлер, сюжет, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

1 мин.

Max представил трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»
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Max опубликовал трейлер сериала «Дюна: Пророчество», основанного на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны».

События в проекте развернутся за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса. По сюжету «Пророчества» благодаря многолетним тренировкам члены тайного женского ордена «Бене Гессерит» обретают ряд незаурядных умений. Их главная цель — создание суперментата, живого компьютера, наделенного пророческими способностями.

В проекте снялись Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.

Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на осень этого года на платформе Max.

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