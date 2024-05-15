Опубликованы первые кадры аниме Terminator Zero

Сегодня, 21:30
Entertainment Weekly представил первые кадры аниме Terminator Zero.
Действие многосерийного проекта разворачивается в 1997 году в Японии. По сюжету искусственный интеллект Skynet начинает осознавать себя, и это приводит к масштабной войне между армией машин и выжившими людьми.
Создатель сериала Маттсон Томлин рассказал, что при работе над проектом задавался вопросом: «Как я бы сражался с Терминатором, если бы у меня не было оружия?».
Все эпизоды Terminator Zero выйдут на платформе Netflix 29 августа.