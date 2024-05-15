Опубликованы первые кадры аниме Terminator Zero

Entertainment Weekly представил первые кадры аниме Terminator Zero.

Действие многосерийного проекта разворачивается в 1997 году в Японии. По сюжету искусственный интеллект Skynet начинает осознавать себя, и это приводит к масштабной войне между армией машин и выжившими людьми.

Фото Кадр из аниме Terminator Zero

Фото Кадр из аниме Terminator Zero

Фото Кадр из аниме Terminator Zero

Создатель сериала Маттсон Томлин рассказал, что при работе над проектом задавался вопросом: «Как я бы сражался с Терминатором, если бы у меня не было оружия?».

Все эпизоды Terminator Zero выйдут на платформе Netflix 29 августа.