Дата выхода мини-сериала «Франклин» с Майклом Дугласом: расписание релиза эпизодов

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12 апреля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Франклин», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас.

Проект, основанный на книге лауреата Пулитцеровской премии Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», исследует один из ключевых моментов в жизни Бенджамина Франклина.

В 70 лет отец-основатель США сумел перехитрить британских шпионов и французских информаторов при создании франко-американский договора 1778 года.

Срежиссировал проект Тимоти Ван Паттен («Черное зеркало»), а сценарий мини-сериала написали Кирк Эллис («Сыны свободы») и Ховард Кордер («Перри Мейсон»).

Во «Франклине» снялись Ноа Джуп, Марк Дюре, Эдди Марсан, Дэниэл Мейс, Людивин Санье, Теодор Пеллерен, Жанна Балибар, Ассаад Буаб и Мурат Субаси.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Франклин»