Дата выхода мини-сериала «Франклин» с Майклом Дугласом: расписание релиза эпизодов

26 марта, 20:45
12 апреля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Франклин», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас.
Проект, основанный на книге лауреата Пулитцеровской премии Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», исследует один из ключевых моментов в жизни Бенджамина Франклина.
В 70 лет отец-основатель США сумел перехитрить британских шпионов и французских информаторов при создании франко-американский договора 1778 года.
Срежиссировал проект Тимоти Ван Паттен («Черное зеркало»), а сценарий мини-сериала написали Кирк Эллис («Сыны свободы») и Ховард Кордер («Перри Мейсон»).
Во «Франклине» снялись Ноа Джуп, Марк Дюре, Эдди Марсан, Дэниэл Мейс, Людивин Санье, Теодор Пеллерен, Жанна Балибар, Ассаад Буаб и Мурат Субаси.
|1 серия
|12 апреля
|2 серия
|12 апреля
|3 серия
|12 апреля
|4 серия
|19 апреля
|5 серия
|26 апреля
|6 серия
|3 мая
|7 серия
|10 мая
|8 серия
|17 мая