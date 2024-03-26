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Франклин мини-сериал 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

26 марта, 20:45

1 мин.

Дата выхода мини-сериала «Франклин» с Майклом Дугласом: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Франклин».
Фото Кадр из мини-сериала «Франклин»
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12 апреля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Франклин», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас.

Проект, основанный на книге лауреата Пулитцеровской премии Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», исследует один из ключевых моментов в жизни Бенджамина Франклина.

В 70 лет отец-основатель США сумел перехитрить британских шпионов и французских информаторов при создании франко-американский договора 1778 года.

Срежиссировал проект Тимоти Ван Паттен («Черное зеркало»), а сценарий мини-сериала написали Кирк Эллис («Сыны свободы») и Ховард Кордер («Перри Мейсон»).

Во «Франклине» снялись Ноа Джуп, Марк Дюре, Эдди Марсан, Дэниэл Мейс, Людивин Санье, Теодор Пеллерен, Жанна Балибар, Ассаад Буаб и Мурат Субаси.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Франклин»

1 серия 12 апреля
2 серия 12 апреля
3 серия 12 апреля
4 серия 19 апреля
5 серия 26 апреля
6 серия 3 мая
7 серия 10 мая
8 серия 17 мая
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