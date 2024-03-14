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Герой наших снов 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

14 марта, 19:30

1 мин.

Картина «Герой наших снов» с Николасом Кейджем вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Герой наших снов».
Фото Кадр из фильма «Герой наших снов»
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Сегодня, 14 марта, состоялась российская премьера фильма «Герой наших снов». Режиссером и сценаристом проекта выступил Кристоффер Боргли.

Сюжет картины сосредоточен на неуклюжем профессоре, который в одночасье становится знаменитым из-за того, что необъяснимым образом появляется во снах каждого.

В «Герое наших снов» снялись Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Берд, Джессика Клемент, Тим Медоуз, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб Хорн, Лиз Аджеи и Паула Бодро.

В 2024 году за роль в этом фильме Николас Кейдж был номинирован на «Золотой глобус».

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