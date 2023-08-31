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Сегодня, 17:00

Гвинет Пэлтроу вышла на публику без макияжа

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам
Кадр из фильма «Железный человек 3».
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Американская актриса, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу регулярно делится честными снимками в личном блоге. Цифра в паспорте ее не беспокоит. В этот раз без макияжа в черном топе с глубоким декольте и широких белых брюках с завышенной талией актрису засняли папарацци на прогулке. «Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике», — ответила на снимки Гвинет Пэлтроу. Об этом 29 августа сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

Звездный стилист по макияжу и волосам Оксана Американа специально для СЭ рассказала, нужно ли использовать пудру при сухой, в том числе возрастной коже. Ведь некоторые считают, что она способна подчеркнуть морщинки — при правильном нанесении этого не случится. «Сейчас есть большое количество легких прозрачных пудр, которые вместо того, чтобы подчеркивать мимические морщинки, складки и поры, наоборот, «заблюрят» их и скроют. На сухой коже достаточно пройтись прозрачной мелкодисперсной рассыпчатой пудрой с сияющими макрочастицами только по Т-зоне и под глазами. Самое главное — никаких плотных, матирующих, компактных пудр на сухой коже», — резюмировала эксперт.

Ранее, 24 апреля, мы рассказывали, как сделать омолаживающий макияж.

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