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Сегодня, 11:00

Хаяо Миядзаки представил тизер своего прощального мультфильма

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Как поживаете?».
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Последняя работа прославленного японского режиссера обзавелась дебютным промороликом. В среду, 6 сентября, был опубликован официальный тизер аниме «Как поживаете?», также известного под названием «Мальчик и цапля» (или «Мальчик и птица»).

Мультфильм официально выйдет в России, однако точная дата премьеры пока неизвестна.

«Как поживаете?» станет первой полнометражной работой Миядзаки за 10 лет. В центре сюжета мальчик Махито, чья мать погибла в ходе бомбардировки Токио. В сельской местности, куда его увезет отец, главный герой встретит говорящую цаплю, и та откроет ему волшебный мир, где мать по-прежнему жива.

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