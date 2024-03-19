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Хитмен последнее дело 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

19 марта, 15:05

1 мин.

«Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном выйдет в российский прокат 28 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело».
Фото Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело»
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28 марта в российский прокат выйдет триллер «Хитмен. Последнее дело» («Нокс должен уйти»). Майкл Китон срежиссировал фильм и сыграл в нем главную роль наемного убийцы Джона Нокса.

По сюжету у главного героя диагностирована быстро прогрессирующая форма слабоумия. Свои последние дни Нокс решает посвятить спасению сына, с которым долгое время не поддерживал связь.

В картине также снялись Аль Пачино, Марша Гей Харден, Джеймс Марсден, Йоанна Кулиг, Рэй Маккиннон, Деннис Дуган, Лила Лорен, Сьюзи Накамура и Чэд Донелла.

«Хитмен. Последнее дело» будет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 28 марта.

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