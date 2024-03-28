В Турции снимут ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином

Керем Бюрсин, известный по работе в сериале «Постучись в мою дверь», сыграет главную роль в турецкой адаптации «Холопа». Актер воплотит образ избалованного наследника Мете оказавшегося на «перевоспитании» в османском городе XVI века.

Съемки картины начнутся летом 2024 года.

«Холоп» — комедийный фильм Клима Шипенко о мажоре Грише, который переосмысляет свою жизнь после организованного его отцом «путешествия в прошлое». В начале этого года вышел сиквел картины, где Григорий не упускает возможность передать опыт собственных страданий героине Кате.