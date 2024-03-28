Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Холоп с Керемом Бюрсином: что известно о турецкой версии фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

В Турции снимут ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь».
Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Керем Бюрсин, известный по работе в сериале «Постучись в мою дверь», сыграет главную роль в турецкой адаптации «Холопа». Актер воплотит образ избалованного наследника Мете оказавшегося на «перевоспитании» в османском городе XVI века.

Съемки картины начнутся летом 2024 года.

«Холоп» — комедийный фильм Клима Шипенко о мажоре Грише, который переосмысляет свою жизнь после организованного его отцом «путешествия в прошлое». В начале этого года вышел сиквел картины, где Григорий не упускает возможность передать опыт собственных страданий героине Кате.

Холоп 2, Катя, Гриша. Обзор фильма «Холоп 2»: стоит ли смотреть громкую российскую премьеру
Сериалы
2
0
Новости холдинга
Лавров поспорил с Небензей о легитимности Зеленского
Уральский погром, неудавшийся камбэк с 0:4 и красно-белые в шаге от вылета. Что произошло в матче «Металлург» - «Спартак»  
Мужчина застрелил жену и несовершеннолетних дочерей под Ставрополем
Эксперт назвал действия на случай укуса ядовитой змеи
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Дата выхода 2 сезона сериала «Женщина при деньгах»: расписание релиза эпизодов