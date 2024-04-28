Дата выхода сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:25
16 мая на платформе Okko стартует сериал «Калимба», режиссером которого выступил Нурбек Эген («Переговорщик»).
По сюжету проекта амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит далекий от профессиональной этики психологический эксперимент: под ложным предлогом Мещерский запирает в подвале жертв вместе с их обидчиками. Зачем он это делает — загадка, однако последующее расследование поможет найти ответ на этот вопрос.
В сериале снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев и Джал Ибрагимов.
|1 серия
|16 мая
|2 серия
|16 мая
|3 серия
|23 мая
|4 серия
|30 мая
|5 серия
|6 июня
|6 серия
|13 июня
|7 серия
|20 июня
|8 серия
|27 июня