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Кейт Уинслет рассказала о важности координаторов интимных сцен в кино
Фильмы и сериалы

12 марта, 20:55

1 мин.

Кейт Уинслет рассказала о важности координаторов интимных сцен в кино

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Режим».
Фото Кадр из мини-сериала «Режим»
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В интервью The New York Times Кейт Уинслет рассказала о важности координаторов откровенных сцен на съемочной площадке.

«Мне бы пригодился координатор интимных сцен, когда мне приходилось в них сниматься, быть частично обнаженной или даже в сцене поцелуя», — объяснила актриса.

Кейт Уинслет добавила, что координаторы помогают ощущать себя в безопасности на съемках: «Было бы здорово, если бы кто-нибудь в подобных ситуациях был на моей стороне, потому что мне всегда приходилось отстаивать свои границы самостоятельно».

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Престиж&raquo;. «В мое время такого не было». Майкл Кейн не понимает, зачем на съемках нужны координаторы интимных сцен

Координатор интимных сцен — относительно новая профессия в индустрии. Мнения актеров и режиссеров в вопросе ее актуальности не всегда совпадают.

Актеры, зачастую, склонны считать, что координаторы мешают спонтанности на съемочной площадке и негативно влияют на игру артистов, а актрисы, как правило, благодарны за возможность чувствовать себя спокойнее во время работы над откровенными сценами.

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