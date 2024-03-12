Кейт Уинслет рассказала о важности координаторов интимных сцен в кино

В интервью The New York Times Кейт Уинслет рассказала о важности координаторов откровенных сцен на съемочной площадке.

«Мне бы пригодился координатор интимных сцен, когда мне приходилось в них сниматься, быть частично обнаженной или даже в сцене поцелуя», — объяснила актриса.

Кейт Уинслет добавила, что координаторы помогают ощущать себя в безопасности на съемках: «Было бы здорово, если бы кто-нибудь в подобных ситуациях был на моей стороне, потому что мне всегда приходилось отстаивать свои границы самостоятельно».

Координатор интимных сцен — относительно новая профессия в индустрии. Мнения актеров и режиссеров в вопросе ее актуальности не всегда совпадают.

Актеры, зачастую, склонны считать, что координаторы мешают спонтанности на съемочной площадке и негативно влияют на игру артистов, а актрисы, как правило, благодарны за возможность чувствовать себя спокойнее во время работы над откровенными сценами.