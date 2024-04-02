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Кресло сериал 2024: дата выхода, о чем, актеры, создатели
Фильмы и сериалы

2 апреля, 18:30

1 мин.

Комедийный сериал «Кресло» с Дмитрием Лысенковым выйдет 11 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Кресло».
Фото Кадр из сериала «Кресло»
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11 апреля состоится премьера сериала «Кресло». По сюжету проекта главный герой Миша переживает непростой период: он теряет девушку, работу и уверенность в завтрашнем дне. Все меняется после того, как Миша купил на «Авито» кресло, где нашел папку с документами и большую сумму денег.

Режиссером «Кресла» стал Максим Карлышев — для него этот сериал дебют в качестве постановщика. Также Карлышев написал сценарий проекта вместе с Геннадием Сорокиным, для которого «Кресло» тоже своего рода проба пера.

В сериале снялись Дмитрий Лысенков, Артем Ткаченко, Сергей Рост, Сергей Барковский, Денис Пьянов, Роман Агеев, Мария Радзивилл, Александр Черкашин, Наталья Парашкина и Марина Лысенко.

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