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Папины дочки Новые 2 сезон: дата выхода, где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

2 апреля, 18:45

1 мин.

Продолжение новых «Папиных дочек» выйдет на СТС 15 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
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15 апреля на СТС пройдет премьера второго сезона новых «Папиных дочек». По сюжету современной версии популярного проекта Веник становится многодетным отцом-одиночкой, повторив судьбу тестя.

В проекте снялись Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова.

Кроме того, в продолжении «Папиных дочек» появятся Александр Самойленко, видеоблогер Влад А4 и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Новые серии проекта также будут доступны на платформах Okko, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».

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