Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»

Режиссер Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика», который должен был стать его десятым и финальным полнометражным фильмом. По поводу работы над картиной велись переговоры с Брэдом Питтом. Кроме того, не исключалась возможность сотрудничества с компанией Sony, которая была дистрибьютором последнего фильма Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Теперь источник сообщил, что Квентин Тарантино не будет снимать эту историю.

Сюжет «Кинокритика» строился вокруг внештатного автора, который писал рецензии на фильмы для порножурнала. У главного героя был прототип: существовавший в реальности кинокритик, тексты которого Тарантино читал в юности.