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Летучий корабль фильм 2024: где смотреть, дата цифрового релиза
Фильмы и сериалы

27 марта, 19:35

1 мин.

Где смотреть фильм «Летучий корабль»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Летучий корабль».
Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»
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21 марта в российский прокат вышла картина Ильи Учителя «Летучий корабль». Адаптация одноименного советского мультфильма 1979 года рассказывает о том, как царская дочь Забава противостоит отцовскому стремлению выдать ее замуж по расчету.

В фильме снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева и Антон Бирюков.

С 21 марта фэнтези «Летучий корабль» можно посмотреть в российских кинотеатрах. Дата цифрового релиза проекта пока неизвестна.

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