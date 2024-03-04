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Любовь со второго взгляда 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

4 марта, 20:45

1 мин.

Комедийная мелодрама «Любовь со второго взгляда» выйдет в прокат 7 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»
Фото Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»
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7 марта состоится премьера комедийной мелодрамы «Любовь со второго взгляда». По сюжету картины пара, переживающая период кризиса, не может его преодолеть. Тогда супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств, но, общаясь с другими людьми, они даже не догадываются, что на самом деле ведут диалог друг с другом.

В фильме снялись Милош Бикович, Регина Тодоренко, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Анара Батырхан и Шарип Серик.

«Любовь со второго взгляда» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта.

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