Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Марс Экспресс мультфильм: дата выхода в России, где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Мультфильм «Марс Экспресс» выйдет в российский прокат 8 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».
Фото Кадр из мультфильма «Марс Экспресс»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

8 мая в российских кинотеатрах стартуют показы французского научно-фантастического неонуарного мультфильма «Марс Экспресс» Жереми Перена («Последний человек»).

Действие анимационного проекта разворачивается в 2200 году на Марсе. По сюжету частные сыщики Алин Руби и ее напарник-андроид Карлос Ривьера выслеживают студентку-хакера, которая создала код, снимающий с роботов все этические ограничения. Персонажам предстоит столкнуться с рядом угроз, способных изменить облик вселенной.

Мировая премьера мультфильма «Марс Экспресс» прошла 21 мая 2023 года. В российский прокат анимационный проект выйдет 8 мая 2024 года.

Темная материя, 2024. Дата выхода сериала «Темная материя»: расписание релиза эпизодов

Мультфильмы
1
0
Новости холдинга
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Придумай мем