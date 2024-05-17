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Marvel объявила даты релизов сериалов Агата Дневники Даркхолда, Железное Сердце и Сорвиголова
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

1 мин.

Marvel объявила дату релиза «Агаты: Дневники Даркхолда» и еще двух сериалов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ванда/Вижн»
Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»
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Во время презентации Disney Upfront Marvel Studios сообщила, что сериал «Агата: Дневники Даркхолда» (в другой версии «Это все Агата») выйдет на стриминге 18 сентября. Сначала для просмотра будут доступны два эпизода, а в дальнейшем серии станут выходить еженедельно.

Премьера «Сорвиголовы: Рожденного заново» запланирована на март 2025 года. «Железное Сердце» тоже выйдет в следующем году, но точная даты релиза пока неизвестна.

«Агата: Дневники Даркхолда» представляет собой спин-офф сериала «Ванда/Вижн», сосредоточенный на жизни ведьмы Агаты Харкнесс.

«Сорвиголова: Рожденный заново» — перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы, а «Железное Сердце» расскажет о становлении супергероини Рири Уильямс.

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