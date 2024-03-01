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Мегамозг против Синдиката рока 2024: дата выхода, сюжет, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

1 марта, 19:05

1 мин.

На Peacock вышел мультфильм «Мегамозг против Синдиката рока»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Мегамозг против Синдиката рока»
Фото Кадр из мультфильма «Мегамозг против Синдиката рока»
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Сегодня, 1 марта на платформе Peacock состоялась премьера мультфильма «Мегамозг против Синдиката рока».

По сюжету Мегамозг, будучи новым защитником Метро-Сити, собирает команду, чтобы противостоять своим бывшим партнерам-злодеям.

Роли в мультфильме озвучили Кит Фергюсон (Мегамозг), Лаура Пост (Роксана Ричи), Джош Бренер (Дружбан/Прислужник), Майя Аоки Таттл (Кэйко Морита), Эмили Танон (Леди Допплер), Патрик Уорбертон (Лорд Рыцарь Ночи), Скотт Эдсит (Пьер Напор), Крис Салливан (Исполин), Тони Хейл (Мел/Мистер Пончик), Джанин Мейсон (Кристино Кристо) и Адам Ламберт (Макиавиллен).

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