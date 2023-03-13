Мишель Йео получила «Оскар» как лучшая актриса

Мишель Йео, сыгравшая главную роль в фантастическом боевике «Все везде и сразу» от студии А24, этой ночью была признана лучшей актрисой по версии киноакадемиков премии «Оскар». Ей удалось обойти Кейт Бланшетт, Ану де Армас, Андреа Райзборо и Мишель Уильямс.

Также стоит отметить, что Мишель Йео, сыгравшая хозяйку прачечной, путешествующую между параллельными мирами и спасающую метавселенную, стала первой победившей в этой категории азиаткой, которая открыто заявила о своем происхождении. Это не только ее дебютная номинация, но и главная роль в Голливуде. Среди ее работ — второстепенные роли в фильмах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрет никогда» и прочих.