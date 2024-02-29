Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта

29 февраля, 18:00
1 марта на платформе Peacock пройдет премьера многосерийного анимационного проекта Megamind Rules! Мультсериал станет продолжением фильма 2010 года, в котором Мегамозг стал новым защитником Метро-Сити. В Megamind Rules! ключевой темой будут трансформации, которую прошел главный герой.
Роли в мультсериале озвучивали Джефф Беннетт, Кит Фергюсон, Лаура Пост, Джош Бренер, Майя Таттл, Тэлон Варбертон, Скотт Эдсит, Крис Салливан и Тони Хейл.
Первый эпизод Megamind Rules! Выйдет 1 марта на Peacock.