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Мультсериал про Мегамозга (Megamind Rules): дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

29 февраля, 18:00

1 мин.

Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала Megamind Rules.
Фото Кадр из мультсериала Megamind Rules!
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1 марта на платформе Peacock пройдет премьера многосерийного анимационного проекта Megamind Rules! Мультсериал станет продолжением фильма 2010 года, в котором Мегамозг стал новым защитником Метро-Сити. В Megamind Rules! ключевой темой будут трансформации, которую прошел главный герой.

Кадр из мультсериала Megamind Rules!
Фото Кадр из мультсериала Megamind Rules!

Роли в мультсериале озвучивали Джефф Беннетт, Кит Фергюсон, Лаура Пост, Джош Бренер, Майя Таттл, Тэлон Варбертон, Скотт Эдсит, Крис Салливан и Тони Хейл.

Первый эпизод Megamind Rules! Выйдет 1 марта на Peacock.

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