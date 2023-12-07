На сайтах объявлений появилась одежда в стиле сериала «Слово пацана»

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«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых ярких отечественных сериалов этого года.

На волне успеха проекта о суровых 80-х на сайтах объявлений стали продавать одежду и аксессуары, как у героев сериала.

Сейчас там можно найти сотни объявлений с тематическими вещами: кепки-сеточки USA California (с ней связан отдельный эпизод), винтажные спортивные куртки, шапки-петушки, фернандельки и многое другое. Цены на некоторые товары весьма внушительные.

Фото Сайт объявлений

Фото Сайт объявлений

Фото Сайт объявлений

Однако есть продавцы, которые хотят воспользоваться ситуацией и пишут название сериала в описании для большего количества просмотров.

Ранее создатели сериала «Слово пацана» опровергли новости о поиске массовки для второго сезона.