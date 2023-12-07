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На сайтах объявлений появилась одежда в стиле сериала «Слово пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

На сайтах объявлений появилась одежда в стиле сериала «Слово пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Одежда в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых ярких отечественных сериалов этого года.

На волне успеха проекта о суровых 80-х на сайтах объявлений стали продавать одежду и аксессуары, как у героев сериала.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, 1 сезон. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале

Сейчас там можно найти сотни объявлений с тематическими вещами: кепки-сеточки USA California (с ней связан отдельный эпизод), винтажные спортивные куртки, шапки-петушки, фернандельки и многое другое. Цены на некоторые товары весьма внушительные.

Продают одежду в стиле Слово пацана.
Фото Сайт объявлений
Одежда в стиле «Слово пацана: Кровь на асфальте»
Фото Сайт объявлений
Одежда как у героев сериала Слово пацана.
Фото Сайт объявлений

Однако есть продавцы, которые хотят воспользоваться ситуацией и пишут название сериала в описании для большего количества просмотров.

Ранее создатели сериала «Слово пацана» опровергли новости о поиске массовки для второго сезона.

Слово пацана
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