Создатель «Настоящего детектива: Страны ночи» объяснила финал 4 сезона

В интервью Deadline создатель «Настоящего детектива: Страны ночи» Исса Лопес дала ключ к пониманию финала четвертого сезона.

«Полагаю, если вы очень внимательно проследите за каждой сюжетной линией этого шоу, то сами найдете ответ», — объяснила Лопес.

Премьера сериала «Настоящий детектив: Страна ночи» прошла 14 января 2024 года. Это первый сезон, в создании которого не участвовал Ник Пиццолатто. Более того, он раскритиковал творческие решения Иссы Лопес. В частности, отсылки к первому сезону Пиццолатто посчитал глупыми.