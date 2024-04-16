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Настоящий детектив 4 сезон: объяснение финала, Исса Лопес
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Создатель «Настоящего детектива: Страны ночи» объяснила финал 4 сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
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В интервью Deadline создатель «Настоящего детектива: Страны ночи» Исса Лопес дала ключ к пониманию финала четвертого сезона.

«Полагаю, если вы очень внимательно проследите за каждой сюжетной линией этого шоу, то сами найдете ответ», — объяснила Лопес.

Премьера сериала «Настоящий детектив: Страна ночи» прошла 14 января 2024 года. Это первый сезон, в создании которого не участвовал Ник Пиццолатто. Более того, он раскритиковал творческие решения Иссы Лопес. В частности, отсылки к первому сезону Пиццолатто посчитал глупыми.

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