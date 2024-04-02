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Обоюдное согласие 2 сезон 2024: дата выхода серий, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

2 апреля, 17:15

1 мин.

Стартовал новый сезон сериала «Обоюдное согласие»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон».
Фото Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон»
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1 апреля на платформе KION стартовала многосерийная драма «Обоюдное согласие. Новый сезон» Валерии Гай Германики. К просмотру уже доступны два эпизода.

По сюжету проекта после убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева его жена Марина сразу становится главной подозреваемой, однако в процессе расследования выясняются страшные подробности их семейной жизни. Личность убитого предстает в другом свете, а круг подозреваемых становится шире. В непростом деле пытаются разобраться следователь Анна и правозащитница Ида.

В сериале снялись Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Артем Анашкин, Иван Габриэль Гаврилов, Владимир Пирожок, Илана Исакжанова и Мария Кончаловская.

Расписание релиза эпизодов сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон»

1 серия 1 апреля
2 серия 1 апреля
3 серия 4 апреля
4 серия 11 апреля
5 серия 18 апреля
6 серия 25 апреля
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