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Омен Непорочная с Сидни Суини: дата выхода в РФ, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

18 марта, 16:00

1 мин.

Хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини выйдет в российский прокат 21 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Омен. Непорочная».
Фото Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
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21 марта в российских кинотеатрах стартует премьера хоррора «Омен. Непорочная», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.

По сюжету религиозная Сесилия получает место в известном женском монастыре в итальянской глубинке, однако вскоре выясняется, что ее новый, на первый взгляд идеальный дом таит в себе ужасные тайны.

Режиссером проекта выступил Майкл Мохан («Сплошной отстой!»), а сценарий «Непорочной» написал Эндрю Лобел (Mysteries Unknown).

В картине также снялись Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Джудика и Элизабетта Педрацци.

Фильм «Омен. Непорочная» выйдет в российский прокат 21 марта.

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