Хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини выйдет в российский прокат 21 марта

18 марта, 16:00
21 марта в российских кинотеатрах стартует премьера хоррора «Омен. Непорочная», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.
По сюжету религиозная Сесилия получает место в известном женском монастыре в итальянской глубинке, однако вскоре выясняется, что ее новый, на первый взгляд идеальный дом таит в себе ужасные тайны.
Режиссером проекта выступил Майкл Мохан («Сплошной отстой!»), а сценарий «Непорочной» написал Эндрю Лобел (Mysteries Unknown).
В картине также снялись Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Джудика и Элизабетта Педрацци.
Фильм «Омен. Непорочная» выйдет в российский прокат 21 марта.