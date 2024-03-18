Хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини выйдет в российский прокат 21 марта

Читайте нас в

21 марта в российских кинотеатрах стартует премьера хоррора «Омен. Непорочная», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.

По сюжету религиозная Сесилия получает место в известном женском монастыре в итальянской глубинке, однако вскоре выясняется, что ее новый, на первый взгляд идеальный дом таит в себе ужасные тайны.

Режиссером проекта выступил Майкл Мохан («Сплошной отстой!»), а сценарий «Непорочной» написал Эндрю Лобел (Mysteries Unknown).

В картине также снялись Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Джудика и Элизабетта Педрацци.

Фильм «Омен. Непорочная» выйдет в российский прокат 21 марта.