ВЦИОМ: сериал «Слово пацана» положительно оценили 80% зрителей

Сегодня, 17:00
Согласно опросу ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек, сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» положительно оценили 80% зрителей.
К концу этого года о проекте слышали 83% россиян. Планируют посмотреть «Слово пацана» или уже приступили к его просмотру 18% респондентов (ориентировочно каждый шестой опрошенный).
Больше всего сериал интересен людям в возрасте до 25 лет (40% респондентов) и 25-44 лет (27-28%).
Ранее исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» Сергей Бурунов рассказал о влиянии проекта на подростков.