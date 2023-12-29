Какие фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники

Сегодня, 12:30
В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают новогодние фильмы. Публикуем расписание фильмов с 30 декабря по 2 января.
12.55. «Елки 1914» (2014). СТС
15.05. «Елки последние» (2018). СТС
17.05. «Елки-8» (2021). СТС
18.55. «Елки-9» (2022). СТС
12.15. «Карнавальная ночь» (1956). Первый канал
13.40. «Служебный роман» (1977). Первый канал
11.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Первый канал
16.00. «Ирония Судьбы. Продолжение» (2007). Первый канал
21.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Первый канал
09.20. «Москва слезам не верит» (1979). Первый канал
12.15. «Морозко» (1964). Первый канал
16.30."Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Первый канал
20.00. «Вызов» (2023). Первый канал
21.00. «Не скажу» (2023). СТС
22.40. «Рождество на льду» (2020). СТС
22.05. «Вий 3D» (2014). РЕН ТВ
00.40. «Скиф» (2018). РЕН ТВ
02.30. «Монгол» (2007). РЕН ТВ