Какие фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники

Какие фильмы покажут по телевизору в новогодние праздники

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают новогодние фильмы. Публикуем расписание фильмов с 30 декабря по 2 января.

30 и 31 декабря

30 декабря, суббота

12.55. «Елки 1914» (2014). СТС

15.05. «Елки последние» (2018). СТС

17.05. «Елки-8» (2021). СТС

18.55. «Елки-9» (2022). СТС

12.15. «Карнавальная ночь» (1956). Первый канал

13.40. «Служебный роман» (1977). Первый канал

31 декабря, суббота

11.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Первый канал

16.00. «Ирония Судьбы. Продолжение» (2007). Первый канал

21.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Первый канал

1 и 2 января

1 января, понедельник

09.20. «Москва слезам не верит» (1979). Первый канал

12.15. «Морозко» (1964). Первый канал

16.30."Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Первый канал

20.00. «Вызов» (2023). Первый канал

21.00. «Не скажу» (2023). СТС

2 января, вторник

22.40. «Рождество на льду» (2020). СТС

22.05. «Вий 3D» (2014). РЕН ТВ

00.40. «Скиф» (2018). РЕН ТВ

02.30. «Монгол» (2007). РЕН ТВ