Фильм «Бедные-несчастные» победил в номинации «Лучший грим и прически»

Продолжаем рассказывать о лауреатах 96-й церемонии вручения наград премии Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук «Оскар».

В номинации «Лучший грим и прически» победила черная комедия в жанре стимпанка «Бедные-несчастные». Режиссером картины выступил Йоргос Лантимос. Фильм рассказывает об эксцентричном хирурге Годвине Бакстере (Уиллем Дефо), который в качестве эксперимента пересадил главной героине Белле (Эмма Стоун) мозг ее собственного нерожденного ребенка.