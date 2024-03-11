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Оскар 2024: фильм Бедные-несчастные победил в номинации Лучший грим и прически
Фильмы и сериалы

11 марта, 03:27

1 мин.

Фильм «Бедные-несчастные» победил в номинации «Лучший грим и прически»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бедные-несчастные».
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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Продолжаем рассказывать о лауреатах 96-й церемонии вручения наград премии Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук «Оскар».

В номинации «Лучший грим и прически» победила черная комедия в жанре стимпанка «Бедные-несчастные». Режиссером картины выступил Йоргос Лантимос. Фильм рассказывает об эксцентричном хирурге Годвине Бакстере (Уиллем Дефо), который в качестве эксперимента пересадил главной героине Белле (Эмма Стоун) мозг ее собственного нерожденного ребенка.

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