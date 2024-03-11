Какие фильмы стали лидерами по количеству наград на «Оскар-2024»

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии — «Оскар».

Лидером по победам стал, как и ожидалось, фильм «Оппенгеймер», получивший семь статуэток в этом году. Он забрал награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» — Кристофер Нолан, «Лучшая мужская роль» — Киллиан Мерфи, «Лучшая мужская роль второго плана» — Роберт Дауни-младший, а также награды за лучший монтаж, оригинальный саундтрек и операторскую работу.

Вторым по количеству наград стали «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса, собрав 4 победы. Фильм победил в технических номинациях: «Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика», а также в одной из главных номинаций «Лучшая женская роль» — второй в своей карьере «Оскар» забрала Эмма Стоун.

Третье место в этом списке досталось фильму «Зона интересов» Джонатана Глейзера с двумя победами в номинациях «Лучший международный фильм» и «Лучший звук».

Что касается других номинаций, то лучшей песней по мнению Американской киноакадемии стала «What Was I Made For?» авторства Билли Айлиш и Финнеаса О'Коннелла. Награду за визуальные эффекты получил японский фантастический фильм Такаси Ямадзаки «Годзилла: Минус один». А любимец зрителей, режиссер Уэс Андерсон, получил свой первый «Оскар» за короткометражный фильм «Чудесная история Генри Шугара».