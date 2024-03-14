Оуэн Уилсон сыграет гольфиста в проекте Apple TV+

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Оуэн Уилсон сыграет главную роль в комедийном проекте Apple TV+ о профессиональном гольфисте Прайсе Кэхилле, чья спортивная карьера не задалась 20 лет назад.

По сюжету Кэхилла уволили с работы в магазине спортивных товаров в Индиане, и от него ушла жена. В период кризиса главный герой решает раскрыть потенциал 17-летнего перспективного, но проблемного гольфиста.

Оуэн Уилсон выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Джейсоном Келлером («Ford против Ferrari»). Келлер также напишет сценарий сериала.

У проекта пока нет названия. В сериал войдет 10 эпизодов. Дата его релиза еще неизвестна.

Ранее также стало известно, что Оуэн Уилсон сыграет в неонуарном триллере Lips Like Sugar вместе с Вуди Харрельсоном, Джульетт Льюис, Сашей Калле, Кэтрин Ньютон и Эрин Мориарти. Сюжет проекта развернется на фоне летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.