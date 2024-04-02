Дата выхода сериала «Спойлер»: расписание релиза эпизодов

2 апреля, 20:30
18 апреля на «Кинопоиске» пройдет премьера сериала Дмитрия Тюрина («Магомаев») «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского. В этот день станет доступно сразу два эпизода.
Сюжет проекта разворачивается в несуществующей Куйбышевской области. Незадолго до губернаторских выборов бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Его задача — оттянуть голоса у основного конкурента, а после снять свою кандидатуру, однако со временем политическая игра принимает непредсказуемый оборот.
В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.
|1 серия
|18 апреля
|2 серия
|18 апреля
|3 серия
|25 апреля
|4 серия
|2 мая
|5 серия
|9 мая
|6 серия
|16 мая
|7 серия
|23 мая
|8 серия
|30 мая
|9 серия
|6 июня
|10 серия
|13 июня