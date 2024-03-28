Французский хоррор «Паутина страха» выйдет в российский прокат 18 апреля

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18 апреля в российских кинотеатрах начнутся показы картины «Паутина страха». Режиссером проекта выступил Себастьян Ваничек.

Сюжет фильма сосредоточен на Калебе, который держит в своей квартире насекомых со всех концов света. Соседи и девушка главного героя не одобряют его предпочтений.

Однажды из «коллекции» Калеба сбегает необычный паук, что приводит к разрушительным последствиям.

В картине снялись Тео Кристин, София Лезафр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнегэн Олдфилд, Мари-Филомене Нга, Махмаду Сангаре и Абдалла Мунди.

«Паутина страха» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 18 апреля, а цифровой релиз проекта пройдет 26 апреля.