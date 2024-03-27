Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пираты Карибского моря: будет ли продолжение, перезапуск, что известно
Фильмы и сериалы

27 марта, 15:20

1 мин.

Стало известно, почему не будет продолжения «Пиратов Карибского моря»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца».
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что продолжения фильмов с Джонни Деппом не будет. Популярную франшизу ждет перезапуск.

По мнению Брукхаймера, проще продолжить работу над проектом с новыми актерами, чем договориться и объединить прошлых звезд серии фильмов.

Ранее Disney планировал снять «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли, а недавно инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на замену Джонни Деппа рассматривается актриса Айо Эдебири, известная по сериалу «Медведь». Предположительно она может сыграть роль ирландской пиратки.

Годзилла и&nbsp;Конг: Новая империя, 2024. Фантастический боевик «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в мировой прокат 29 марта

Фильмы
10
Обсудить
Новости холдинга
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Боевик «Кровь в обмен на пыль» с Китом Харингтоном выйдет в российский прокат 18 апреля