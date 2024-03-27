Стало известно, почему не будет продолжения «Пиратов Карибского моря»

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Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что продолжения фильмов с Джонни Деппом не будет. Популярную франшизу ждет перезапуск.

По мнению Брукхаймера, проще продолжить работу над проектом с новыми актерами, чем договориться и объединить прошлых звезд серии фильмов.

Ранее Disney планировал снять «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли, а недавно инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на замену Джонни Деппа рассматривается актриса Айо Эдебири, известная по сериалу «Медведь». Предположительно она может сыграть роль ирландской пиратки.