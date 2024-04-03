Спортивная драма «Претенденты» с Зендеей выйдет 24 апреля

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24 апреля в мировой прокат выйдет спортивная драма «Претенденты», режиссером которой выступил Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»).
По сюжету проекта жена и тренер знаменитого теннисиста, переживающего полосу неудач, записывают его на соревнования «Челленджер», где ему придется противостоять бывшему любовнику своей избранницы.
В фильме снялись Зендея, Майк Фейст, Джош О'Коннор, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер и Мэри Джо Фернандез.
Мировая премьера картины «Претенденты» пройдет 24 апреля.