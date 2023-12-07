«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»

Сегодня, 14:20
После премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» популярность трека АИГЕЛ «Пыяла» вышла на новый уровень.
Композиция, которая в переводе с татарского может принимать значения слов «стекло», «осколок» или «чаша», возглавила чарты VK Музыки, Яндекс Музыки, Apple Music и попала в список TikTok Billboard Top 50.
Кроме того, «Пыяла» удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных песен в мире по версии Shazam.
Изначально планировалось, что песня прозвучит в сериале «Топи», но потом АИГЕЛ записали для этого проекта отдельный сборник из десяти саундтреков на русском языке.
«Пыяла» вышла еще в 2020 году в одноименном альбоме коллектива, а через два года АИГЕЛ выпустили на песню клип, по сюжету которого девушка невольно попадет в ловушку, ловко расставленную любящими ее людьми.
[Куплет]
Стекло любви швыряешь — пусть смотрит
Стекло подлинного счастья бьешь, разбиваешь на осколки
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдится
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке — осколок стекла
[Припев]
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке
Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза
Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке