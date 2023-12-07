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«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:20

1 мин.

«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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После премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» популярность трека АИГЕЛ «Пыяла» вышла на новый уровень.

Композиция, которая в переводе с татарского может принимать значения слов «стекло», «осколок» или «чаша», возглавила чарты VK Музыки, Яндекс Музыки, Apple Music и попала в список TikTok Billboard Top 50.

Кроме того, «Пыяла» удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных песен в мире по версии Shazam.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создание трека

Изначально планировалось, что песня прозвучит в сериале «Топи», но потом АИГЕЛ записали для этого проекта отдельный сборник из десяти саундтреков на русском языке.

«Пыяла» вышла еще в 2020 году в одноименном альбоме коллектива, а через два года АИГЕЛ выпустили на песню клип, по сюжету которого девушка невольно попадет в ловушку, ловко расставленную любящими ее людьми.

Перевод песни АИГЕЛ — «Пыяла»

[Куплет]

Стекло любви швыряешь — пусть смотрит

Стекло подлинного счастья бьешь, разбиваешь на осколки

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдится

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке — осколок стекла

[Припев]

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке

Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза

Рука в руке, рука в руке, рука в руке, рука в руке

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Вышла 6 серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Слово пацана
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