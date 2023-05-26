Российское аниме «Амура» находится в активной разработке

Институт развития интернета подтвердил, что в данный момент активно ведется разработка проекта, обсуждать который начали еще в 2021 году, про супервоительницу из Хабаровска, которую похитила японская мафия. Сериал находится на финальной стадии написания сценария. История расскажет о юной россиянке, которая стала жертвой преступников и оказалась в рабстве у якудза в Японии.