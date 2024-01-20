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Шэрон Стоун рассказала, что в 90-х студия высмеяла ее идею снять фильм о Барби
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

Шэрон Стоун рассказала, что в 90-х студия высмеяла ее идею снять фильм о Барби

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Казино».
Фото Кадр из фильма «Казино»
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В социальных сетях Шэрон Стоун рассказала, что в 1990-х годах руководители студии высмеяли ее предложение адаптировать историю куклы Барби для большого экрана.

«Когда в 90-е годы я пришла с идеей про фильм о кукле Барби, в студии меня высмеяли. Как далеко мы продвинулись. Дамы, спасибо вам за ваше мужество и выдержку», — написала актриса.

Эти слова Стоун адресовала Америке Феррере, прокомментировав пост актрисы в социальных сетях.

В картине «Барби» Феррера сыграла сотрудницу Mattel Глорию, помогающую «Стереотипной Барби» в реальном мире (правда, все проблемы персонажа Марго Робби из-за нее и начались, но это уже детали).

Ранее Энн Хэтэуэй рассказала, почему не сыграла главную роль в фильме «Барби».

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