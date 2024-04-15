Телевизионная премьера «Слова пацана» пройдет сегодня на НТВ

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Сегодня, 15 апреля, пройдет телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект по мотивам книги Роберта Гараева рассказывает о группе подростков из неблагополучной среды, которая пытается адаптироваться к трудным обстоятельствам своего времени.

В сериале снялись Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и Антон Васильев.

Первый эпизод «Слова пацана» выйдет на телеканале НТВ в 23:00.