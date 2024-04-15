Автор «Слова пацана» приступил к работе над книгой о женских бандах

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Роберт Гараев, написавший книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», по мотивам которой был снят самый громкий российский сериал прошлого года, приступил к работе над новым документальным сборником о так называемых «бабских конторах» — женских криминальных группировках.

По словам автора, раньше создание подобной книги было проблематично: женщины не хотели рассказывать о своем сложном прошлом, но после успеха проекта Жоры Крыжовникова передумали.

На данный момент дата выхода книги Роберта Гараева о женских бандах неизвестна.

Сегодня на телеканале НТВ пройдет телевизионная премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Первая серия выйдет в 23.00.