Sony представила трейлер «Великого уравнителя 3»

Сегодня, 01:01
Sony Pictures опубликовала трейлер заключительного фильма серии «Великий уравнитель». В третьей части Роберт МакКолл переезжает в Италию, где сталкивается с местной мафией.
Режиссером «Великого уравнителя 3» останется Антуан Фукуа («Левша», «Тренировочный день»), работавший над другими фильмами франшизы. Главные роли исполнят Дензел Вашингтон и Дакота Фаннинг. В мировой прокат картины выйдет 1 сентября.
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