Премьера сериала Сергея Минаева «Спойлер» перенесена

Как сообщает «Кинопоиск», премьера сериала Сергея Минаева «Спойлер» откладывается. Релиз перенесли с 18 апреля на 1 августа.

Действие «Спойлера» разворачивается в несуществующей Куйбышевской области. По сюжету в преддверии губернаторских выборов бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Иными словами, он вступил в предвыборную гонку лишь с одной целью: оттянуть голоса у основного конкурента. Далее Оболенский должен был снять свою кандидатуру, но позже передумал, после чего политическая игра приняла непредсказуемый оборот.

В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.