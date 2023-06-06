Студия Marvel приостановила съемки «Громовержцев»

Несколько недель назад в США началась забастовка сценаристов, которая привела к тому, что уже поставлена на паузу работа над новым сезоном «Одних из нас», финалом «Очень странных дел» и спин-оффом «Игры престолов». Очередной жертвой обстоятельств стал проект Marvel «Громовержцы».

Съемки блокбастера должны были стартовать в Атланте уже в июне, а выпустить его планировали следующим летом. Однако теперь производство отложили на неопределенный срок (как минимум до окончания забастовки), о чем накануне проинформировали всю команду.

Напомним, что «Громовержцы» расскажут историю одноименной команды из комиксов Marvel, а главные роли исполнят Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и другие. Режиссером фильма заявлен Джейк Шрейер, который работал над такими сериалами, как «Бесстыжие», «Шучу» и «Грызня».