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Танцуй Селедка: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Премьера комедийной драмы «Танцуй, Селедка!» с Сашей Бортич состоится 18 января

В российский прокат выходит фильм «Танцуй, Селедка!»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Танцуй, Селедка!».
Фото Кадр из фильма «Танцуй, Селедка!»
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18 января в российский прокат выйдет фильм Александры Лупашко с интригующим названием «Танцуй, Селедка!».

Сюжет картины сосредоточен на сильной и независимой Жанне, оставившей позади свое прошлое, но, как это нередко бывает, оно все же драматично настигает главную героиню. Ей уготовано целое роуд-муви по спасению своих отношений с непутевым отцом.

В проекте снялись Александра Бортич, Павел Майков, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова, Александра Бабаскина, Илья Антоненко и Марианна Башкина.

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