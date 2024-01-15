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Золотое дно: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:55

1 мин.

Вышел трейлер сериала Сергея Минаева «Золотое дно»

Минаев рассказал, что сюжет «Золотого дна» фактически записан с натуры
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Золотое дно».
Золотое дно, 1 сезон.
Фото Кадр из сериала «Золотое дно»
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18 января состоится премьера сериала Сергея Минаева «Золотое дно», по сюжету которого наследники схлестнутся в борьбе за миллиарды.

В своем Telegram-канале Минаев написал: «Этот сюжет фактически записан с натуры — история корпорации, которую после смерти владельца пытаются растащить на части алчная семья и конкуренты».

Режиссером проекта выступил Илья Ермолов, а сценаристами — Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

В «Золотом дне» снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин и Юрий Насонов.

Сериал стартует 18 января в онлайн-кинотеатре «Иви», а 29 января состоится телепремьера на канале НТВ.

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