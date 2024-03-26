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Тетя Марта сериал СТС 2 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

26 марта, 20:00

1 мин.

Премьера 2 сезона сериала «Тетя Марта» состоится 8 апреля на СТС

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тетя Марта».
Фото Кадр из сериала «Тетя Марта»
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8 апреля на канале СТС пройдет премьера второго сезона сериала «Тетя Марта». Сюжет проекта сосредоточен на девятилетней девочке, которая живет в Москве без родителей и скрывает это, чтобы не попасть в детский дом.

В конце первого сезона стало известно, что у главной героини есть сестра-близнец Юля. Как сообщает тизер продолжения сериала, в новом сезоне «Тети Марты» поиски мамы продолжатся с удвоенной силой.

В проекте снялись Виталия Корниенко, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Александр Метелкин, Екатерина Кабак и Кристина Асмус.

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