Премьера 2 сезона сериала «Тетя Марта» состоится 8 апреля на СТС

8 апреля на канале СТС пройдет премьера второго сезона сериала «Тетя Марта». Сюжет проекта сосредоточен на девятилетней девочке, которая живет в Москве без родителей и скрывает это, чтобы не попасть в детский дом.

В конце первого сезона стало известно, что у главной героини есть сестра-близнец Юля. Как сообщает тизер продолжения сериала, в новом сезоне «Тети Марты» поиски мамы продолжатся с удвоенной силой.

В проекте снялись Виталия Корниенко, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Александр Метелкин, Екатерина Кабак и Кристина Асмус.