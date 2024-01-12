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Трудные подростки, 5 сезон: дата выхода, расписание серий, трейлер, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Пятый сезон сериала «Трудные подростки»: расписание серий

Финальный сезон сериала «Трудные подростки» продлится до конца февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трудные подростки»
Фото Кадр из сериала «Трудные подростки»
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На платформах more.tv и Wink стартовал пятый и финальный сезон молодежного сериала «Трудные подростки».

В прощальном сезоне история героев начинается многообещающе, однако внезапное происшествие ставит благополучное будущее подростков под угрозу. Им предстоит доказать, что они изменились.

Режиссером пятого сезона сериала «Трудные подростки» стал Николай Рыбников («Чекаго»), а каст актеров пополнили Ингрид Олеринская («Неадекватные люди») и Дарья Верещагина («Сто дней тому вперед»).

Расписание выхода серий пятого сезона сериала «Трудные подростки»

1 серия 14 декабря 2023
2 серия 21 декабря 2023
3 серия 28 декабря 2023
4 серия 4 января 2024
5 серия 11 января 2024
6 серия 18 января 2024
7 серия 25 января 2024
8 серия 1 февраля 2024
9 серия 8 февраля 2024
10 серия 15 февраля 2024
11 серия 22 февраля 2024
12 серия 29 февраля 2024
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