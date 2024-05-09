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Уэнсдэй 2 сезон: когда выйдет и где смотреть — актеры и съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:30

1 мин.

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Уэнсдэй»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»
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Netflix опубликовал видео о втором сезоне сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», в котором представил актерский состав продолжения проекта.

В анонсирующем ролике живая рука и родственник семьи Аддамс Вещь доставляет сценарий касту.

Netflix / YouTube
Фото Netflix / YouTube

Итак, во втором сезоне Джой Сандей вернется к роли сирены Бьянки, Джоанна Ламли сыграет бабушку, Кэтрин Зета-Джонс повторит образ матери Уэнсдэй Мортиши, Эмма Майерс — соседки главной героини Энид, которая в первом сезоне пыталась примирится со своей природой оборотня.

Стив Бушеми сыграет в продолжении «Уэнсдэй» персонажа по имени Барри Дорт, Билли Пайпер воплотит образ некой Капри, а Тандиве Ньютон исполнит роль Доктора Фейрберн.

Кроме того, во втором сезоне появится звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд.

Продолжение сериала «Уэнсдэй» выйдет на Netflix в следующем году.

Уэнсдэй, Netflix. 2 сезон «Уэнсдэй»: что известно о продолжении сериала Тима Бертона

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